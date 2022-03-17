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الحوثيون يرفضون المشاركة في حوار على أرض السعودية

i24NEWS - AFP

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أطفال يلعبون في مخيم للنازحين اليمنيين في قرية حيس ، اليمن ، في 5 فبراير 2022.
KHALED ZIAD / AFPأطفال يلعبون في مخيم للنازحين اليمنيين في قرية حيس ، اليمن ، في 5 فبراير 2022.

"سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان"، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري

أعلن الحوثيون في اليمن رفضهم مقترح السعودية المشاركة في حوار لحل النزاع يعقد في الرياض، وفق ما أفاد مصدر في حركة "أنصار الله" (الحوثيون) الخميس.

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وتخوض السعودية حربًا في اليمن ضد المسلحين الحوثيين الطامعين في السلطة، وتقاتل السعودية تحت مظلة التحالف العربي الذي يدعم الحكومة التي تخوض نزاعا داميا على السلطة مع الحوثيين منذ منتصف 2014.

 وحصدت الحرب مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقاً لمسؤولين خليجيين، يقود مجلس التعاون جهوداً دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في نهاية الشهر الحالي في محاولة لوقف النزاع.

لكن مسؤولاً في "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية، أكّد رفض الجماعة الذهاب الى الرياض للتحاور. وقال لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته "سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان"، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

وتابع "نحن دائماً وأبداً، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين".