إسرائيل: مؤشر انتشار كورونا يواصل ارتفاعه ويقترب من 1

وزارة الصحة الاسرائيلية تقول إن عدد الاصابات بلغ 6,738 اصابة جديدة بعد اجراء 56,500 فحصا

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم أن مؤشر انتشار فيروس كورونا يواصل ارتفاعه ويقترب من 1 حيث بلغ 0.92، ومن الممكن ان يتجاوز الواحد في نهاية الشهر، الأمر الذي يشير إلى انتشار من جديد للفيروس وهذا الارتفاع في البيانات يتوازى مع ارتفاع مماثل في العالم .

وبجسب معطيات وزارة الصحة فإن عدد الاصابات اليومية بلغ 6,738 اصابة جديدة وذلك بعد اجراء 56,500 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 11.93%,

وبحسب المعطيات عدد الاصابات الخطيرة بلغ 332 اصابة، بينهم 149 مريض يرتبطون بأجهزة تنفس، ويتضح من المعطيات أن إجمالي الوفيات بلغ 10,405 حالة وفاة منذ بدء الجائحة ، وتوفي 161 مريض منذ بداية الشهر، وبحسب النشر هناك 40,096 اصابة نشطة.

وبحسب المعطيات تلقى الجرعة الاولى من اللقاح 6,700,969، بينما الذين تلقوا الجرعة الثانية 6,125,157 في حين تلقى الجرعة الثالثة 4,469,789، وتلقى الجرعة الرابعة 737,472.