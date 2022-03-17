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التحالف العربي ينفذ 14 عملية استهداف ويدمر 9 آليات عسكرية للحوثي في مأرب وصعدة

i24NEWS

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أفراد الأمن في سيارة ، وسط حطام سيارة في موقع هجوم بسيارة مفخخة في اليمن ، استهدف اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين
(AP Photo/Wael Qubady)أفراد الأمن في سيارة ، وسط حطام سيارة في موقع هجوم بسيارة مفخخة في اليمن ، استهدف اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين

تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة أسفرت عن "تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية "تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة أسفرت عن "تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات" خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

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وخلال الأسابيع المنصرمة، كثّف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد "مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويقها التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل الجيش اليمني".