تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة أسفرت عن "تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية "تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب وصعدة أسفرت عن "تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات" خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وخلال الأسابيع المنصرمة، كثّف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد "مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويقها التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل الجيش اليمني".