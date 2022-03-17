مواطن من شمال اسرائيل (40 عامًا) دخل الأردن سيرًا على الأقدام من وادي عربة وتم أسره من قبل الأردنيين

عبر مواطن اسرائيلي يبلغ من العمر 40 عامًا الحدود إلى الأردن اليوم الخميس، بعد وصوله بسيارته إلى منطقة موشاف باران في وادي عربة ودخول الدولة المجاورة سيرًا على الأقدام.

وكان الأردنيون قد أسروا المواطن الإسرائيلي بعد عبوره الحدود، وتجري حاليا مفاوضات لإطلاق سراحه.

يذكر انه تم احباط عمليات تهريب الكثير من الاسلحة والمخدرات الخطرة قبل نحو اسبوع على الحدود الاردنية من قبل قوات "ماجن" بالشرطة والفرقة 80، وتم السماح بنشر هذه المعلومات صباح اليوم (الخميس).

ولا تزال التحقيقات جارية بالنسبة للرجل الاسرائيلي بعد ان عبر الحدود صباح اليوم بهدف معرفة ما اذا كان هدفه من عبور الحدود امنيًا ام جنائيًا يرتبط بتجارة الأسلحة والمخدرات.