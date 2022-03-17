إسرائيل: باحثة في جامعة بار إيلان تحصل على منحة مرموقة من مجلس البحوث الأوروبي

البحث يقدم منصة نانوية مبتكرة لإيصال جزيئات كريسبر الحيوية إلى الدماغ لعلاج أمراض الدماغ الجينية النادرة.

حصلت البروفيسورة راشيلا بوبوفتزر من جامعة بار إيلان في إسرائيل على منحة بقيمة 2،250،000 يورو من مجلس البحوث الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، لأبحاثها حول تطوير منصات نانوية مبتكرة "ذكية" لتشخيص الأمراض المبكرة، ومراقبة العلاج والتسليم المستهدف.

وقالت راشيلا بوبوفتزر: "تعد تقنية كريسبر تقنية رائعة لتحرير الجينات ذات إمكانات هائلة لعلاج العديد من الأمراض الوراثية. ومع ذلك، فإن توصيل آلية كريسبر لخلايا الدماغ المريضة هو أحد أعظم التحديات في الطب اليوم."

ستمر منصة النانو التي سيطورها مختبره آلية كريسبر عبر الحاجز الدموي الدماغي المقيد، وتنقلها إلى مناطق الدماغ العميقة وتحدد على وجه التحديد تقنية كريسبر في خلايا الدماغ المريضة.

سيجمع هذا المشروع الطموح والصعب بين الجهود المتعددة التخصصات في مجالات تكنولوجيا النانو والهندسة الحيوية وعلم الأعصاب والبيولوجيا الجزيئية.

ويمنح مجلس البحوث الأوروبي التابع للاتحاد الأوربي هذه المنحة للباحثين البارزين الذين يتمتعون بسجل علمي قوي.

وتعتبر بوبوفتزر هي مديرة مختبر العلاج بالنانو للطب الشخصي والعميد المشارك لكلية الهندسة.