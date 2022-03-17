وزير الأمن الإسرائيلي: سنعزز نظام الدفاع الجوي بمنظومة “الليزر الأرضي” لاعتراض الصواريخ والطائرات

وزير الأمن الإسرائيلي"نحن في بداية الرحلة. ستستغرق وقتا، إنها ليست عملية قصيرة لكننا سنفعلها في أقصر وقت ممكن"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن مكتبه سيوقع عقدًا في الأيام المقبلة للبدء في الحصول على نظام دفاع جوي بالليزر محمول جواً لحماية إسرائيل من الصواريخ والطائرات بدون طيار، وأضاف"نحن في بداية الرحلة. ستستغرق وقتا، إنها ليست عملية قصيرة لكننا سنفعلها في أقصر وقت ممكن."

ووصف غانتس المنظومة بأنها"خفيفة وفعالة وغير مكلفة مقارنة بوسائل الدفاع الأخرى مثل القبة الحديدية وغيرها" وقال “اليوم نخطو خطوة دراماتيكية ومهمة نحو تغيير ساحة المعركة، ورفع مستوى أمن السكان الإسرائيليين في مواجهات التحديات المتزايدة على حدودنا من غزة ولبنان وسوريا، في ظل التهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية"

وأضاف منظومة “الليزر قوية وتغيير استراتيجي في الحماية الممنوحة للجبهة الداخلية، وسيمح مرونة تشغيلية للجيش، واستراتيجية للمستوى السياسي، وإلى جانب انجازه العملياتي والأمني، فإنه سيمنحنا أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال التعاون مع العديد من الدول في العالم”.

ووفقا لرئيس فريق البحث والتطوير بالوزارة ، العميد (احتياطي) يانيف روتيم ، فإن "نظام الليزر الأرض سيكون جاهزًا في أقل من عشر سنوات.وقال: "نحن على استعداد تام لتقديم الطلب ... والبدء في التطوير الشامل ، وهو ما يعني استكمال التطوير والاستحواذ الأولي".

وأكد روتيم على أن "نظام الليزر الأرضي - المسمى Iron Beam - الذي يتم تطويره مع شركة تصنيع الأسلحة Rafael ، لا يهدف إلى استبدال القبة الحديدية أو أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأخرى ، ولكن لاستكمالها ، وإسقاط المقذوفات الصغيرة وترك الأكبر منها المزيد من بطاريات الصواريخ المتينة"