English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الشرطة الإسرائيلية ترسل وفدا إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا

الشرطة الإسرائيلية ترسل وفدا إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا

i24NEWS

دقيقة 1
رسم توضيحي - سيارة شرطة إسرائيلية عند مدخل حي ميا شعاريم في القدس ، 12 أبريل ، 2020
AHMAD GHARABLI / AFPرسم توضيحي - سيارة شرطة إسرائيلية عند مدخل حي ميا شعاريم في القدس ، 12 أبريل ، 2020

"هدفنا ضمان وصول المدنيين الذين يغادرون منطقة الحرب في أوكرانيا إلى البلاد بأمان، مع حد أدنى من البيروقراطية"

الشرطةذكر بيان للشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها سترسل وفدا من 15 شرطيًا يتحدثون الروسية والأوكرانية إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا على القدوم إلى إسرائيل، وسيتمركز الوفد على الحدود الأوكرانية لمدة أسبوعين على الأقل.

Video poster

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي ""هدفنا هو ضمان وصول المدنيين الذين يغادرون منطقة الحرب في أوكرانيا إلى البلاد بأمان، مع حد أدنى من البيروقراطية وبالطبع السماح لهم بإقامة مريحة وآمنة في إسرائيل"

وقال البيان إنهم الوفد "سيقدم الإسعافات الأولية، والمساعدة في التنسيق بين مختلف المنظمات، والنقل، ومساعدة اللاجئين على العودة إلى إسرائيل بالتعاون مع وزارة الخارجية"

وأشار البيان إلى أن الشرطة ستقوم بإرسال "ضباط ومتطوعين يتحدثون الروسية والأوكرانية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب لمساعدة القادمين إلى البلاد" ويحجز الضباط غرفًا في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية لاستيعاب حوالي 100 لاجئ.

وقال البيان إن "الشرطة ستوفر لهم الإقامة في الفنادق على مستوى الفنادق، وتعتني باحتياجاتهم وتلبيهم أثناء حرب بلادهم". ترسل وفداً إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا.