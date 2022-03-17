"هدفنا ضمان وصول المدنيين الذين يغادرون منطقة الحرب في أوكرانيا إلى البلاد بأمان، مع حد أدنى من البيروقراطية"

الشرطةذكر بيان للشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها سترسل وفدا من 15 شرطيًا يتحدثون الروسية والأوكرانية إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا على القدوم إلى إسرائيل، وسيتمركز الوفد على الحدود الأوكرانية لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي ""هدفنا هو ضمان وصول المدنيين الذين يغادرون منطقة الحرب في أوكرانيا إلى البلاد بأمان، مع حد أدنى من البيروقراطية وبالطبع السماح لهم بإقامة مريحة وآمنة في إسرائيل"

وقال البيان إنهم الوفد "سيقدم الإسعافات الأولية، والمساعدة في التنسيق بين مختلف المنظمات، والنقل، ومساعدة اللاجئين على العودة إلى إسرائيل بالتعاون مع وزارة الخارجية"

وأشار البيان إلى أن الشرطة ستقوم بإرسال "ضباط ومتطوعين يتحدثون الروسية والأوكرانية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب لمساعدة القادمين إلى البلاد" ويحجز الضباط غرفًا في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية لاستيعاب حوالي 100 لاجئ.

وقال البيان إن "الشرطة ستوفر لهم الإقامة في الفنادق على مستوى الفنادق، وتعتني باحتياجاتهم وتلبيهم أثناء حرب بلادهم". ترسل وفداً إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا.