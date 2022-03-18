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منذ بداية الغزو: 12610 أوكراني وصل إلى اسرائيل

i24news

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ركاب ينزلون من طائرة تقل مهاجرين يهود فارين من الحرب في أوكرانيا ، عند وصولهم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد بالقرب من تل أبيب ، في 6 مارس ، 2022. من المقرر أن يصل مئات الأوكرانيين إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع
MENAHEM KAHANA / AFPركاب ينزلون من طائرة تقل مهاجرين يهود فارين من الحرب في أوكرانيا ، عند وصولهم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد بالقرب من تل أبيب ، في 6 مارس ، 2022. من المقرر أن يصل مئات الأوكرانيين إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع

من بينهم 3500 يحق لهم الحصول على مواطنة بموجب قانون العودة

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حتى اليوم، وصل 12610 مواطنًا من أوكرانيا إلى إسرائيل من بينهم 3500 يحق لهم الحصول على مواطنة بموجب قانون العودة. 

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وبحسب بيانات من سلطة السكان والهجرة، خلال هذه الفترة، مُنع دخول 290 مواطنًا اوكرانيًا. في اليوم الأخير، وصل 1206 أوكرانيين إلى مطار بن غوريون، ومنع 29 أوكرانيون من الدخول.

ومن بين أولئك الذين مُنعوا من الدخول منذ بداية الغزو ، هناك 13 أوكرانيون محتجزون حاليا في مرفق الماس التابع لسلطة السكان بمطار بن غوريون بانتظار اتخاذ قرار قانوني بشأنهم.

وارسلت الشرطة الإسرائيلية امس الخميس، وفدًا من 15 شرطيًا يتحدثون الروسية والأوكرانية إلى بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا على القدوم إلى إسرائيل، وسيتمركز الوفد على الحدود الأوكرانية لمدة أسبوعين على الأقل.