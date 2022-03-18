الصحة الإسرائيليّة: ​تسجيل 6,971 اصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة

ارتفاع عدد المرضى الحالات الخطيرة ويبلغ الآن 291 مريضًا

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة صباحَ اليوم الجمعة، عن تسجيل 6,971 اصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك بعد اجراء 67,896 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 12.67%، وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة اذ وصل الى291 مريضًا.

وبحسب المعطيات انه في اسرائيل يوجد 41,849 اصابة نشطة، وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 3,749,372 بينها 10,417وفيات.

ارتفع ا مؤشر تكاثر كورونا في إسرائيل الى 0.97، وقد تلقى عدد الجرعة الأولى من اللقاح 6,701,068، والجرعة الثانية 6,125,336، والجرعة الثالثة 4,470,139، وحصل على الجرعة الرابعة 738,102.