إيران: مصرع قائد بارز بالحرس الثوري بحادث سير جنوب البلاد

مع بدء عطلات عيد النوروز أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل 60 شخصاً على الأقل في عموم البلاد جراء حوادث السير.

ذكرت شبكة أخبار خوزستان الإيرانية، أن قائدا في الحرس الثوري بمحافظة خوزستان (العقيد سهراب حبيبي نائب رئيس قائد العمليات في قوات ولي العصر التابعة للحرس الثوري) لقي مصرعه في حادث سير جنوبي البلاد.

ومع بدء العطلات الخاصة بعيد النوروز، أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل 60 شخصاً على الأقل في عموم البلاد جراء حوادث السير.

وقال رئيس مركز المراقبة في شرطة المرور الإيرانية العقيد أحمد شيراني، لوكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون "حتى الآن تم تسجيل مصرع 60 شخصاً جراء حوادث السير في البلاد خلال الساعات الأولى من سريان الخطة التي وضعتها شرطة المرور بمناسبة قرب حلول عيد النوروز".

وأوضح العقيد شيراني "أن 82 في المئة من حوادث الطرق ناتجة عن السرعة والتجاوز وعدم القدرة على التحكم بالمركبة والإرهاق والنعاس".

وإيران من أكثر دول المنطقة دموية في حوادث السير، وأكبر عدد من حوادث الطرق في إيران في العقدين الماضيين، حدث في عام 2005، وبلغ 27 ألف حالة وفاة في هذا العام.

وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد، تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.

وتسرد شرطة المرور العوامل البشرية ومشاكل الطرق والعيوب الفنية للمركبات كأهم أسباب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في البلاد