لبنان يدعو الولايات المتحدة لمواصلة وساطتها في عملية ترسيم الحدود مع إسرائيل "وفقا لاتفاق الإطار"

الرؤساء الثلاثا ء "هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها"

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية جنوب البلاد مع إسرائيل "وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة"

جاء ذلك خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية" بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدّد الرؤساء الثلاثة على أن هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها".

وبعد الاجتماع قال المدير العام للرئاسة اللبنانية أنطوان شقير إنه " تم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول".

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.