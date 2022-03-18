لبحث "العلاقات الأخوية"بين البلدين و"السلام" في المنطقة، هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري2011

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، في استراحته في المرموم بدبي.لبحث "العلاقات الأخوية" بين البلدين و"السلام" في المنطقة، هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد وصل الرئيس بشار الأسد البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.