أنور قرقاش يكشف أسباب زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، مستشار الحكومة السورية يؤكد أن الزيارة تاريخية لحفظ الأمن العربي

زيارة الرئيس السوري بشار الأسد أمس الجمعة، للإمارات تعد هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السور

أكد مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، أنور قرقاش، أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد لبلاده تأتي تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، مؤكدا “أن الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

وأضاف أنور قرقاش، على صفحته بموقع تويتر، “زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها”، حسب موقع المواطن.

ومن جانبه، قال المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبدالقادر عزوز، إن "الزيارة الأخيرة للرئيس السوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار تفعيل العلاقة بين البلدين واستكمال جهود العلاقة المطردة التي شهدت تحسنا وتطورا لافتا في مختلف المجالات" مؤكدا أن "دولة الإمارات أيضا لعبت دور وساطة مهما لإعادة تفعيل العمل العربي المشترك من خلال استعادة دور سوريا، انطلاقا من الدور التاريخي والجغرافي لسوريا في العمل المشترك وفي الحفاظ على الأمن القومي العربي"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأضاف عبد القادر عزوز، "للزيارة أهمية في التحوط من الارتدادات لهذا الحدث على المستوى الإقليمي، خاصة أن هناك تكتلات جيوسياسية وتداعيات سياسية تستلزم تنسيق للمواقف"، مشيرا أن "سوريا منفتحة على جميع الأطراف من أجل حاضر ومستقبل أفضل للمنطقة وأجيالها".

يشار إلى أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد أمس الجمعة، للإمارات تعد هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.