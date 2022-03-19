جنازة مليونية لحاخام يهودي في اسرائيل قد تؤدي الى اغلاق مداخل مدن رئيسية وشلل حركة السير

من المتوقع أن يشارك حوالي مليون مشارك في جنازة زعيم التيار الليتواني اليهودي كانيفسكي

تستعد اسرائيل غدًا الأحد، لمراسيم جنازة الحاخام اليهودي وزعيم التيّار الليتواني حاييم كانيفسكي في مدينة بني براك في مركز البلاد.

وحذرت الشرطة الاسرائيلية ومركز العمليات في منطقة تل أبيب، من ازمة مرور خانقة تبدأ من الساعة السابعة من صباح على الطرق الرئيسية مثل شارعي 1 و 6 وأيلون وتعد هذه الشوارع مدخلًا رئيسيًا لمدينة تل ابيب وضواحيها من المدن المركزية في مركز اسرائيل.

وتفيد الأنباء والتوقعات أنه من المتوقع أن يحضر الجنازة مليون شخص، وتنصح الشرطة بتجنب الوصول إلى منطقة "غوش دان" غدا.

ستقام الجنازة غدًا الساعة 11 صباحًا. وسيتم إغلاق جميع مداخل مدينة بني براك ابتداءً من السابعة صباحًا، مما يسد التقاطعات والطرق في الطريق المؤدية إلى المدينة. وبحسب الشرطة، سيتم اغلاق طرق رئيسية من مدينة نتانيا شمال منطقة تل ابيب إلى ريشون لتسيون وحولون الواقعات على الجهة الجنوبية من مركز البلاد، وسيستمر اغلاق الطرق حتى الساعة 19:00 مساءً.

وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذاً في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ94 عامًا.