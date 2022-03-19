رئيس الوزراء الاسرائيليّ بينيت يسافر إلى الهند الشهر القادم في أول زيارة رسمية له

بينيت: "هناك أشياء كثيرة يمكننا تعلمها من الهنود"

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى الهند في أوائل أبريل\ نيسان القادم، بعد أن دعاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتأتي الزيارة الشهر المقبل بمناسبة 30 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.

التقى الزعيمان لأول مرة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو في أكتوبر من العام الماضي وفيها دعا مودي بينيت للقيام بزيارة رسمية إلى البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش القادة تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد والبحث والتنمية والزراعة. وخلال زيارته، سيلتقي بينيت مع كبار المسؤولين الحكوميين ومن المتوقع أن يزور الجالية اليهودية في البلاد.

وقال بينيت: "يسعدني أن أقوم بزيارتي الرسمية الأولى إلى الهند بدعوة من صديقي، رئيس الوزراء مودي، لمواصلة قيادة المسار المشترك في العلاقات الدولية". واضاف: "هناك العديد من الأشياء التي يمكننا تعلمها من الهنود، وهذا ما نسعى لفعله".