لأول مرة منذ حوالي عامين سيسمح للفلسطينيين بزيارة الحرم القدسي في رمضان

وافقت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالإضافة على زيارات عائلية لأسرى فتح الأمنيين من غزة في السجون الأمنية

تم الكشف صباح اليوم الأحد عن سماح السلطات الأمنية الإسرائيلية لأول مرة، منذ حوالي عامين، للفلسطينيين بزيارة الحرم القدسي الشريف، في شهر رمضان الذي من المقرر أن يبدأ الشهر القادم مع بداية شهر نيسان/ أبريل، على ما أفادت مراسلة قناة البث الرسمية "كان".

وأضافت الصحافية كرميلا مناشيه على تويتر، أن السلطات الأمنية في إسرائيل وافقت بالإضافة على زيارات عائلية لأسرى فتح الأمنيين من غزة في السجون الأمنية ومجموعة من المرافق الأخرى.

يشار ألى أنه في الفترة الأخيرة، تم النشر عن سلسلة من التحركات من جانب قياديين كبار في إسرائيل تخللتها زيارات لقيادات في السلطة الفلسطينية أفضت إلى تحرير رزمة من التسهيلات للفلسطينيين تشجع في نهاية الأمر على استتباب الأمن في إسرائيل.

فقد كشف مصدر لواينت مستهل الشهر الحالي عن لقاء سري جرى في مدينة رام الله في الضفة الغربية بين قيادات إسرائيلية ومسؤول فلسطيني رفيع في السطة الفلسطينية، دون أن يعلق مكتب وزير الأمن على التقرير.

وأعقب ذلك إعلان منسق العمليات الحكومية في الضفة الغرببة، الجنرال غسان عليان، في 10 آذار/مارس الجاري عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بألفي تصريح إضافي، وبذلك تتلخص الحصة الإجمالية بـ 12000 تصريح.