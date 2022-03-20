إسرائيل: إحباط محاولات لبنانية إيرانية لإنشاء بنية تحتية معادية وتهريب الأسلحة

تم اعتقال مواطنين إثنين من سكان بلدات عربية في الجليل الغربي خلال شهر شباط 2022 في إطار عملية مشتركة

كشف بيان للشرطة اليوم (الأحد) عن إحباط محاولات إيرانية لبنانية لإنشاء بنية تحتية معادية وتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية من خلال تجيند مواطنين عرب من إسرائيل، وذلك بجهود مشتركة للقوى الأمنية في إسرائيل.

وأفيد أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال مواطنين من سكان بلدات عربية في الجليل الغربي خلال شهر شباط 2022 في إطار عملية مشتركة لجهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي.

وكشفت التحقيقات مع معتقلي جهاز الأمن العام أن حزب الله يفعل بينة تحتية لشبكة جواسيس تعمل أيضًا لصالح المخابرات الإيرانية، من خلال مهربي المخدرات في لبنان الذين يقومون بعمليات تهريب داخل الحدود الإسرائيلية.

وعلم أن المعتقلين هما سلطان عطا الله (55 عاما) من سكان قرية يركا الدرزية، ورامي شامي 33 عاما من قرية الجديدة كانا قد أدين سابقا بتهريب المخدرات، وقد أقاما اتصالات مع مهرب مخدرات لبناني يدعى حسين شيت وسبق أن قضى حكماً في السجن الإسرائيلي.

التقى الاثنان مع حسين شيت ومهرب آخر، هو أكرم شيت ، في تركيا بين 23 و 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، وفي هذا الاجتماع ، طلب حسين شيت من الاثنين القيام بتهريب أسلحة إلى إسرائيل لدفنهما في مخابئ داخل إسرائيل يقوم بإخراجها في وقت لاحق مجندو حزب الله الآخرون في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الاثنين اختبار قدراتهما على تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل بشكل مستقل.

وتبين التحقيقات أنه طُلب من الاثنين تنفيذ عملية اختطاف في إسرائيل، ووعد عطا الله بمبلغ كبير جدًا من المال إذا كان بإمكانه المساعدة في اختطاف أشخاص من إسرائيل، سواء بنفسه أو عن طريق نقل معلومات عن هدف مناسب لتنفيد عملية الخطف.

كما طلب حسين من عطا الله المساعدة في تحديد مواقع حساسة داخل دولة إسرائيل بغية إطلاق الصواريخ عليها في وقت الحرب. وكشفت تحقيقات الشاباك أن رامي الشامي تلقى طلبات مماثلة من حسين، وأنه نفذ بالتنسيق معه عملية تهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم خلال التحقيق تسليم مدفع رشاش MP5.

وتشير مصادر مطلعة إلى ارتفاع في محاولات اختراق الداخل الإسرائيلي من جانب إيران من خلال تجيند عملاء محليين. وفي تموز 2021 ، وفي إطار مكافحة تهريب الأسلحة من لبنان إلى إسرائيل، أُعلن أن المسؤول عن إدارة شبكات التهريب باسم حزب الله هو ناشط بارز في التنظيم يُدعى الحاج خليل حرب في بيروت.