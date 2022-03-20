بينيت: الدول العظمى مصممة على توقيع اتفاق نووي مع إيران بأي ثمن تقريبًا

اسرائيل ستبقى ثابتة على موقفها في اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية ومعاملته بالمثل حتى وإن صدر قرار مخالف

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح اليوم (الأحد) عن قلقه لدى افتتاح اجتماع مجلس الوزراء من أن توافق الولايات المتحدة على رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب الاتفاق النووي المنتظر.

وقال بينيت "نحن قلقون جدًا من نية الولايات المتحدة الإستجابة للمطلب الإيراني رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية التي هي أكبر منظمة إرهابية في العالم وأكثرها دموية."

ولفت بينيت إلى أنه يلمس تصميمًا على توقيع الاتفاق النووي مع ايران بأي ثمن تقريبا، بما في ذلك القول أن أكبر منظمة إرهابية في العالم ليست منظمة إرهابية. "هذا ثمن باهظ جدا". وشدد على أن اسرائيل ستبقى ثابتة على موقفها في اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية ومعاملته بالمثل حتى وإن صدر قرار أمريكي بعكس ذلك".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن لموقت "والا" العبري "إننا لن نتفاوض علنًا ولن نرد على الادعاءات المتعلقة بالعقوبات التي سنكون مستعدين لإزالتها كجزء من العودة المتبادلة للاتفاق النووي. لكننا على استعداد لاتخاذ قرارات صارمة لإعادة برنامج إيران النووي إلى التقييدات التي كانت تخضع لها بموجب الاتفاق النووي".

وأشارت أنباء قبل أيام عدة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا، يدرس إعادة للنظر في مسألة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية. وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية رفيعة لموقع والا أن هذه الخطوة بحال تمت فستكون في مقابل تصريح إيراني بالتزام تهدئة المنطقة "والا"! ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومصادر أمريكية.