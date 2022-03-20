المحكمة العليا الإسرائيليّة تناقش الالتماس المقدّم ضد مخطط استيعاب اللاجئين من أوكرانيا

تعقد الجلسة بطلب قدمته السفارة الأوكرانية في اسرائيل

يناقش قضاة محكمة العدل العليا اليوم الأحد، برئاسة رئيسة المحكمة إيستر حايوت والقاضي عوزي فوجلمان والقاضي يتسحاق عميت التماس بخصوص سياسة استقبال اللاجئين من أوكرانيا في إسرائيل.

قدم مكتب المحاماة تومر وارشا، المختص بقانون الهجرة وتنظيم الوضع في إسرائيل، مؤخرًا التماسًا عاجلاً ضد وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير الخارجية يائير لابيد والحكومة وسلطة السكان والهجرة يطالب فيه إلغاء قرار الوزيرة شاكيد بتقييد دخول اللاجئين من أوكرانيا.

يدعي الالتماس أن دخول مقترح شاكيد حيز التنفيذ يعني "حصارًا محكمًا شاملًا وفوريًا على دخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل، خلافًا لأوامر الدخول إلى إسرائيل (الإعفاء من الموافقة) وقرار الحكومة والتزام إسرائيل الدولي".

تم تقديم الالتماس بطلب من السفارة الأوكرانية في تل ابيب عن طريق مكتب المحاماة، لكن المكتب لا يمثل الدولة الأوكرانية ويتم تعريفه على انه التماس خاص.