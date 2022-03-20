رئيس الحكومة الاسرائيلية يهنئ الشعب الايراني بمناسبة عيد النيروز "نتمنى أن يحل السلام قريبا"

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بعث تهنئة باللغة الفارسية ايضا بمناسبة عيد النيروز للشعب الايراني

بعث رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الأحد تهنئة مصورة باللغة الانجليزية الى الشعب الايراني بمناسبة حلول عيد "النيروز" والسنة الفارسية الجديدة، وذلك من خلال قناة المعارضة الايرانية "ايران انترناشيونال" .

وقال بينيت :"في الوقت الذي فيه النظام الايراني يتسم بالتهديد والاستبدادية، نحن هنا في إسرائيل نفهم أن المواطنين الايرانيين هم مواطنين طيبين" وأضاف "لليهود والايرانيين يوجد تاريخ طويل ،يمتد لآلاف السنين، آمل أنه في السنوات المقبلة بأن نتمكن من إصلاح العلاقات، نحن نهتم بالسلام ونتمنى لمواطني ايران الأفضل ونتمنى أيضا لهم مستقبلا جيدا لأطفالهم، وهذا يحدث فقط بمساعدة تغيير النظام".

وهاجم لاحقا بينيت النظام الايراني وقال "نحن نرى جميع المعيقات التي يواجهها الشعب الايراني بسبب سياسة النظام، نحن نرى بأن القادة الايرانيين يفضلون تبذير الأموال على الارهاب وليس على أولادهم وتعليمهم، آمل، إنشاء الله، أن يحل السلام قريبا".

وبعث المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ران كوخاف بوقت سابق تهنئة خاصة إلى الشعب الايراني بمناسبة عيد النيروز، الذي يصادف رأس السنة الفارسية وعيد الربيع الفارسي، ووجه كوخاف التهنئة باللغة الفارسية عبر حسابات الجيش الاسرائيلي على مواقع التواصل تويتر وانستغرام.

وكتب بالتهنئة :"عيد نيروز سعيد! أتمنى أن تصل هذه التهنئة إلى كل الشعب الايراني، سواء كانوا شبانا أو كبارا، متدينين أو علمانيين، رجالا ونساء ، يعيش في ايران أو تركها قسرا، هنالك الكثير من الأمور المشتركة بين شعوبنا ودولنا، للأسف النظام الايراني يخفي هذا عنكم. أتمنى للشعب الايراني ربيعا جديدا من الأمل والاحترام. الصواريخ والطائرات المسيرة لن تحل أزمة المياه الشديدة في الدولة كما أن الاورانيوم لن يقدر على تغذية طفل جائع في ايران، عيد نيروز مبارك".

الحديث عن المرة الاولى التي يقوم بها المتحدث باسم الجيش االاسرائيلي باستخدام منصة رسمية الى الشعب الايراني، بالاضافة الى المنصات في شبكات التواصل في العبرية، الانجليزية، العبرية، الفرنسية والاسبانبة.