إصابة شرطيان إسرائيليان بعملية طعن في حي باب العامود في القدس، الشرطة تلاحق المنفّذ

طعن شرطيان في حي باب العامود في القدس، الشرطة تلاحق المنفّذ

أصيب شرطيان بجروح طفيفة ومتوسطة مساء اليوم الأحد في حي رأس العامود في القدس، بعد ان طعنهم أحد المشتبه بهم الذي فر من مكان الحادث.

وبحسب موقع N12 الاسرائيلي تتواجد الان العديد من قوات الشرطة في مكان الحادث وتجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به. وتوصف حالة أحد الشرطيين متوسطة والشرطي الآخر في حالة طفيفة ويعاني من إصابة في اليد. وقدم مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون الرعاية الطبية للجرحى ونقلوهما إلى مستشفى شعاري تسيديك القريب من مكان العملية.

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف ان "عمليات الطعن في اليوم الأخير هي مثال آخر على أن الإرهابيين والقوى المتطرفة اللعينة ستستمر في محاولة الإضرار بمحاولاتنا للاحتفال بأعياد الربيع لأول مرة منذ عامين دون قيود كورونا". وأضاف أن "الشرطة وشرطة حرس الحدود سيواصلان إصرارهما وقوتهما في اليقظة للحفاظ على امن وأمان المواطنين".