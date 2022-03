مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يتحدث مع كبير مفاوضي الحوثيين بشأن هدنة خلال شهر رمضان

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أمس السبت، أنه "يجري مشاورات مع كافة الأطراف النزاع في اليمن، لضمان هدنة محتملة في شهر رمضان" الذي يبدأ في مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وقال المكتب إن غروندبرغ التقى، مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان. ويواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع".