مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يتحدث مع كبير مفاوضي الحوثيين بشأن هدنة خلال شهر رمضان

قال المكتب إن غروندبرغ التقى، مع الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية"

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أمس السبت، أنه "يجري مشاورات مع كافة الأطراف النزاع في اليمن، لضمان هدنة محتملة في شهر رمضان" الذي يبدأ في مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وقال المكتب إن غروندبرغ التقى، مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان. ويواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع".

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وكانت الأمم المتحدة، قد رحبت الجمعة الماضي، بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي من المقر الدائم بنيويورك للصحافيين: "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن."، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي نفس السياق، اختتم المبعوث الخاص اليمن غروندبرغ، الخميس الماضي الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية حول الإطار، مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار تسوية سياسية مستدامة للنّزاع.