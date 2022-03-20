المصادقة على خطة أمنية لمواجهة تهديدات حزب الله وايران شمال إسرائيل

الخطة تشمل شراء صواريخ اعتراضية ورادارات بتكلفة مئات ملايين الشواقل ستواجه صواريخ متطورة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز صادقت مساء الاحد على شراء صواريخ اعتراضية ورادارات بتكلفة تقدر بمئات ملايين الشواقل لخطة أمنية إقليمية مخصصة لمواجهة تهديدات حزب الله وايران شمالي البلاد. الخطة الدفاعية الفعالة الاقليمية بحسب النشر تغير النظرة الدفاعية في المنطقة، وعمليا تواجه إطلاق صواريخ وقذائف متطورة بواسطة مراكز قيادة وسيطرة إقليمية.

ويشار إلى أن خطة مشابهة تم المصادقة قبل عدة سنوات في جنوب اسرائيل وتقدر بقيمة 140 مليون شاقل،حاليا يقدرون أن الحديث يدور عن تكلفة عالية جدا، والتي ستتيح مواجهة جيدة وفعالة أكثر أمام التهديدات القائمة. في إطار المصادقة، سيتم أيضا دفن مراكز السيطرة والقيادة لتشغيل هذه الانظمة تحت الأرض.

وسجل خلال الاشهر الأخير سلسلة من الاحداث بدت وكأنها معركة جديدة أمام ايران في مجال الطائرات المسيرة المحملة بالاسلحة، فقبل أسبوع أعلن الجيش الاسرائيلي انه اعترض قبل حوالي العام طائرات مسيرة ايرانية كانت بطريقها من ايران الى اسرائيل، والتي اعترضتها طائرات شبح "اف 35" ، وحملت مسدسات لنشطاء حماس في الضفة الغربية وغزة.

وقبل حوالي شهر أسقط الجيش الاسرائيلي مسرتين اخترقت الاراضي الاسرائيلية، الاولى لحزب الله اخترق الحدود من المناطق اللبنانية، والثانية اخترق الاراضي الاسرائيلية من قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك اخترقت طائرة مسيرة الحدود من لبنان وبعد دقائق فقدت الاثر، واعلن حزب الله المسؤولية عن اطلاق المسيرة، زاعما أن الحديث يدور عن مسيرة لأغراض جمع معلومات استخباراتية اخترقت الحدود مسافة 70 كلم، ومكثت في اسرائيل 40 دقيقة وعادت الى لبنان.