موقع إسرائيلي: تحذيرات متزايدة لنوايا ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من البر والبحر واليابسة

مصادر اسرائيلية ترى "ان الاتفاق النووي الايراني بات أمرا واقعا" وهناك تحذيرات من هجمات ايرانية ضد اسرائيل

أفاد موقع "والا" الاخباري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه "توجد عدة تحذيرات عن نوايا ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الجو، البحر واليايسة" ، جاء هذا على ضوء الطلب الايراني لإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية والنية الأمريكية المصادقة على هذا في إطار الاتفاق النووي، وقالوا :"نحن لا نستهين بأي واحد من التحذيرات، نتجهز- بما يشمل امكانية الرد إن تطلب الأمر ذلك".

من المهم التشديد بأنه فقط مؤخرا، بالاضافة الى التأكيد الإسرائيلي على إسقاط مسيرتين ايرانيتين كانت في طريقها إلى إسرائيل من ايران، نشرت تقارير أجنبية أن الولايات المتحدة أسقطت في العراق مسيرات ايرانية كانت على ما يبدو في طريقها الى إسرائيل.

وأوضحت المصادر الأمنية بأنه بناء على تجارب سابق في بعض الحالات، الايرانيون، عن طريق فيلق قدس والأذرع الأخرى، يخططون منذ فترة طويلة وليسوا في عجلة من أمرهم للتصرف-حتى باسم الانتقام ، وقالت المصادر"في هذه المرحلة، يوجد للايرانيين العديد من النوايا، وعدد لا بأس به من الأفكار لتنفيذ الهجمات، جزء من نواياهم إحبط قبل تنفيذه من قبل سلاح الجو، وعن الباقي لا يمكن الحديث.

على خلفية تراكم التحذيرات، يوجد عدد من التوجهات الامنية لتحليل الأنشظة الايرانية ضد اسرائيل-رغم مفاوضات الاتفاق النووي, التوجة الاول يشمل تقديرات بأن ايرانيين، مثل الاحتكاك البحري مع إسرائيل والذي تم تغطيته بتوسع بوسائل الاعلام، نشرت تفاصيل نشاطهم لتصعيد الخطوات ضد إسرائيل من منطلق شعور أن الاتفاق النووي هو أمر واقع. لا يمكن، حسب تقديرات الايرانيين، التأثير علية، واحتمال أن يتراجع لامريكيون عن عدد من البنود ضعيف، لذلك سمح الايرانيون لنفسهم اتخاذ توجه متطرف وعلني تجاه إسرائيل.

التوجه الثاني في الجهاز اللأمني يقدر بأن الضغوطات على الايرانيين ارتفعت بعد الهجمات التي تحدث تقريبا ضد اهداف مهمة لايران في سوريا، بما يشمل مقتل ضباط كبار بدرجة قائد ، هجوم على قاعدة ايرانية وتفجير مئات الصواريخ بحسب تقارير اجنية، بالتلائم مع ذلك النظام الايراني يريد أن يظهر لأتباعه السيطرة في المنطقة وفي نفس الوقت القيام بعمل انتقامي لتوضيح أن له اليد العليا.

وأضافت المصادر :"موضوع الطائرات المسيرة خصوصا والتخريب الايراني في المنطقة هو شأن استراتيجي أمني... هو ليس شأن إسرائيلي فقط، انما اقليمي بصورة تهدد جميع دول المنطقة".