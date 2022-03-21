إسرائيل: تسجيل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بكورونا واحتمال إعادة اختبارات PCR قبل الدخول إلى البلاد

بلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة 328، من بينهم 143 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي،

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بكورونا، وارتفاع مؤشر تكاثر الوباء إلى 1.23 في المئة،واحتمال تطبيق قرار طلب الخضوع لاختبار PCR من الركاب من خارج البلاد قبل الدخول.

وأفادت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بكورونا بلغ 49,349، في ما بلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة 328، من بينهم 143 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور نحمان آش، إنه "يخشى ازدياد الحالات المرضية الخطيرة وبالتالي يتعين الاستعداد لذلك". نحمان آش، كل من لم يتلق الجرعة الرابعة القيام بذلك.مضيفا "ان المعطيات مرتفعة، في اشارة الى اصابة ثمانية آلاف شخص بالفيروس امس وبلوغ مؤشر تكاثر العدوى واحدا فارزة واحد"، حسب هيئة البث الإسرائيلية مكان.

ويصل عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الوباء منذ ظهوره في البلاد الى 10.431 حالة وفاة، في ما تلقى الجرعة الرابعة 739.883 شخصا والجرعة الثالثة 4.470.873 والجرعة الثانية 6.125.757 والجرعة الأولى 6.701.291