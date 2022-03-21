معتقل في إيران يحمل الجنسية الأميركية والبريطانية يبدأ إضرابا عن الطعام، ومطالبات بالافراج عن جميع "المعتقلين ظلما" في ايران

أضافت ترانه طهباز أن "مراد طهباز مصاب بسرطان وأصيب بكوفيد-19 مرتين وخسر 40 كلغ".

أفادت ترانه طهباز، شقيقة المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية مراد طهباز، اليوم الإثنين، أنه بدأ إضرابا عن الطعام رغم إصابته بالسرطان للمطالبة بالإفراج عنه، من المعتقل بإيران، في ما طالبت الايرانية-البريطانية نازانين زاغاري راتكليف بالافراج عن جميع "المعتقلين ظلما" في ايران.

وأضافت ترانه طهباز، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "شقيقها كان ضمن الاتفاق الذي أدى الأسبوع الماضي الى الافراج عن نازنين زاغاري-راتكليف (43 عاما) وانوشه آشوري (67 عاما) اللذين اعتقلا في ايران لعدة سنوات بعد الحكم عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها"، مؤكدة أن "مراد طهباز نقل نحو وجهة غير محددة وبدأ إضرابا عن الطعام".

و أشارت ترانه طهباز إلى أنه "لا نعرف من نصدق" موضحة "نواصل دعوة الحكومة البريطانية لمساعدتنا واستخدام النافذة الحالية للضغط من أجل الافراج عنه فورا وبدون شروط"، مؤكدة "نشعر بانه تم التخلي عنا، ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك" معبرة عن مخاوفها من أن "يتم نسيان ملف شقيقها بسبب الوضع الدولي الذي يطغى عليه الاجتياح الروسي لأوكرانيا".

يشار إلى أن وضع مراد طهباز البالغ من العمر 69 عاما و الذي أوقف مع ناشطين بيئيين آخرين في كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا"، بات غير أكيد.