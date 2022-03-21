تقديرات إسرائيلية: المسيرات الايرانية التي اعترضت فوق العراق كانت بطريقها لضرب أهداف إسرائيلية

السلطات الامنية الاسرائيلية أكدت اليوم هذه المعلومة والتي كشف عنها قبل نحو أسبوعين

يقدر الجهاز الأمني الإسرائيلي بأن مسيرتين أطلقتا من ايران الشهر الماضي، وتم اعتراضهما من قبل مقاتلات حربية أمريكية فوق الأجواء العراقية، كانت في طريقها لضرب أهداف إسرائيلية.

وبحسب ما نقلته صحيفة"هآرتس" أكدت السلطات الامنية الاسرائيلية هذه المعلومات، ووقع الحادث المشار إليه في 14 شباط/فيراير الماضي، وفي أعقابه رفعت الجاهزية الأمنية بسبب المخاوف من هجوم ايراني ردا على سلسلة من الهجمات ضد أهداف ايرانية والمنسوبة إلى إسرائيل. وعثر على المسيرتين فوق الأجواء العراقية وهي في طريقها باتجاه الغرب، وقامت المقاتلات الحربية الامريكية بإسقاطها واعتراضها.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" الشهر الماضي أن الأجهزة الامنية الاسرائيلية على أهبة الاستعداد لإمكانية شن هجوم باستخدام طائرات مسيرة من ايران، ويقدرون أن مثل هذه المحاولات ستتواصل.

وكانت قناة الميادين زعمت الأسبوع الماضي أن طائرات مسيرة إسرائيلية خرجت من إقليم كردستان العراق وهاجمت قاعدة عسكرية ايرانية وألحقت أضرارا جسيمة بمنظومات الطائرات المسيرة الايرانية. وبجسب التقديرات دمرت مئات الطائرات المسيرة خلال الهجوم والتي كانت بأحجام مختلفة.

وفي الأسبوع الماضي استهدفت ايران بـ12 صاروخا مبنى بالقرب من مدينة إربيل في كردستان، وزعمت أنه كان تابع للاستخبارات الإسرئيلية، وقالت الميادين إن الحديث يدور عن هجوم انتقاما على الهجوم المنسوب لاسرائيل على القاعدة الايرانية التي ضمت طائرات مسيرة.

وقبل أسبوعين أعلن الجيش الإسرائيلي أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش الاسرائيلي اعترضت في شهر آذار/مارس من العام الماضي طائرات مسيرة ايرانية كانت في طريقها إلى إسرائيل وهي تحمل مسدسات وذخيرة.