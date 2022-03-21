رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري يلتقيان الإثنين في القاهرة

عقب رئيس الوزراء بينيت بالقول "إن الحديث يدور عن خطوة إضافية نحو تسخين اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر".

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت زيارة خاطفة إلى القاهرة الإثنين، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتداول بقضايا ثنائية وإقليمية، على ما نشر في موقع ماكو الإسرائيلي.

يذكر أن البلدين وقعا قبل نحو أسبوع، اتفاقاً بتشغيل خط طيران جديد بين مطار بن غوريون ومدينة شرم الشيخ. ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الشهر المقبل، خلال عطلة عيد الفصح اليهودي.

ولفتت وسائل إعلام في وقت سابق، إلى أن بينيت والسيسي ناقشا التفاصيل العريضة لهذا التطور خلال لقائهما في شرم الشيخ في شهر أيلول سبتمبر الماضي.

وبحسب النشر، فإنه تم العمل خلال الأيام الماضية، على إعداد تسوية بين البلدين الى جانب اتفاقية أمنية ستتيح تشغيل خط الطيران هذا. واتفق على ذلك ذلك خلال زيارة بعثة إسرائيلية إلى مصر ضمت مسؤولين من جهاز الشاباك والأمن القومي. وعقب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بالقول "إن الحديث يدور عن خطوة إضافية نحو تسخين اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر".