مصادر أمنية إسرائيلية لـ i24news: القصف على مدينة جدة رسالة واضحة لإسرائيل

ترجيحات بأن"ما حصل في العراق لا يمكن فصله عما يحصل في اليمن، وبأن كافة المسيرات باتت قريبة جدا من إسرائيل"

في تعليق على مجريات الأحداث في مثلث سوريا واليمن والعراق، وتحديداً على خلفية استهداف عنصرين إيرانيين في سوريا في عملية منسوبة لإسرائيل، أفاد مراسل i24news نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، أن الصواريخ الحوثية التي استهدفت أمس الأحد المنشأة النفطية التابعة لآرامكو في جدة، هي بمثابة رسائل واضحة من قبل الأذرع الإيرانية، وتحديدًا من طهران لإسرائيل تتعلق بالقرب الجغرافي وأيضا استهدافات تكون قريبة من اسرائيل.

وتابع المراسل نقلا عن المصادر عينها، أن "أسرائيل حذرت في وقت سابق من أن الوضع في اليمن والتهديدات الحوثية قد تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل وعلى حددودها الجنوبية، وبالأمس هناك من رأى بذلك رسالة واضحة.

وهناك من يقول أن على اسرائيل ان تأخذ بعين الإعتبار وأن ترفع حالة التأهب تحديدًا لما يحدث من توترات أمنية في الشرق الأوسط، وما حصل في العراق لا يمكن فصله عما يحصل في اليمن، وبأن كافة المسيرات باتت قريبة جدا من إسرائيل.