العاهل الأردني يزور السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم في محاولة لمنع حدوث تصعيد في رمضان

السلطة الفلسطينية تجري حاليا استعداداتها لزيارة العاهل الاردني المرتقبة والهادفة لضمان هدوء في شهر رمضان

يصل العاهل الاردني عبد الله الثاني إلى رام الله في محاولة لمنع تصعيد أمني في شهر رمضان، وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن العاهل الاردني يخطط المجئ الى السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم عشية بداية بداية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يجتمع الملك عبد الله الثاني مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي يتواجد حاليا في زيارة في ألمانيا ومن المتوقع أن يعود الى رام الله نهاية هذا الاسبوع .

وكانت آخر مرة زار فيها العاهل الاردني رام الله قبل خمس سنوات، وبحسب النشر في "كان" فإن السلطة الفلسطينية تجري حاليا استعدادتهم الاخيرة للزيارة المرتقبة.

وذكر التقرير أن الاردنيون لديهم مخاوف من وقوع تصعيد وتوتر جديد في شهر رمضان، والذي يأتي على خلفية محاولة حماس تسخين المنطقة، من جانبه عبر العاهل الاردني بشكل واضح خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد في عمان قبل أسبوع ونصف عن مخاوفه من حدوث ذلك، والاردنيون معنيون بالحفاظ على الهدوء في الحرم القدسي.

ونقلت "كان" عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا "لاتوجد لدينا مصلحة للتصعيد- لكن إسرائيل تدفع الى هناك، حتى الآن سمعنا من إسرائيل أحاديث أنها تحاول التهدئة لكن بدون تطبيق على أرض الواقع".

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"كان" إنه في "لو أرادت إسرائيل منع اي احتكاك يجب عليها منع دخول اليهود الى الحرم القدسي طيلة شهر رمضان" وهذه هي الرسالة التي من المتوقع ان يسمعها العاهل الاردني من الفلسطيني والتي نقلت ايضا الى اسرائيل.