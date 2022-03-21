لابيد: "نختلف مع الولايات المتحدة بالرأي وسيبقى الحرس الثوري باعتبارنا منظمة إرهابية"

لدينا 600 ألف يهودي يعيشون في روسيا إضافة إلى 60.000 إسرائيلي وسلامتهم تقع ضمن مسؤولية دولة إسرائيل

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة يائير لابيد الإثنين، خلال مؤتمر أقامه موقع واينت، "أننا (القيادة الإسرائيلية) نقيم حوارًا مع الولايات المتحدة، ونحن لا نخفي حقيقة أننا نختلف بالرأي أحيانًا مع الإدارة الأمريكية".

وتأتي أقوال لابيد تعليقًا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية التي تعدها الولايات المتحدة ويتم على أساسها رسم السياسات المتعلقة بها، وذلك في مقابل ضمانات بعدم المس بالجنود الأمريكيين. وأضاف لابيد "لقد صرحنا علانية في نهاية الأسبوع الماضي أننا نحتج بشدة ضد قرار كهذا".

وقال لابيد إن "الحرس الثوري منظمة إرهابية، من وجهة نظر دولة إسرائيل سواء على الصعيد العملي أو على مستوى الأمن العسكري، فإن الحرس الثوري منظمة إرهابية وسنواصل معاملتها على هذا الأساس. ومثلما تحارب دولة إسرائيل الإرهاب أينما كان، فإننا نحارب أيضًا إرهاب الحرس الثوري ".

وفي رده على اتهامات الرئيس الأوكرايني لإسرائيل بأنها مقصرة تجاه بلاده، قال لابيد أنه يتفهم تماماً موقف زيلينسكي وبواعث غضبه، "فشعبه يموت، وهو يناشد الجميع المساعدة، ويشعر أنه لا يتلقى الدعم الكافي".

ودفع وزير الخارجية بعيداً بالإدعاء أن إسرائيل لا تمد يد المساعدة من ناحية دفاعية لأوكرانيا، وأكد أن بلاده تجري تنسيقًا تامًا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن. وأضاف: " أدرك أن لإسرائيل حدودًا أمنية مع روسيا في سوريا وهناك شيء آخر لا تهتم به باقي الدول وهو أنه لدينا 600 ألف يهودي يعيشون في روسيا إضافة إلى 60.000 إسرائيلي وسلامتهم تقع ضمن مسؤولية دولة إسرائيل".