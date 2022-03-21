وزير الخارجية الايراني: نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق النووي

وزير الخارجية الايرانية يقول ان الامر بات متروكا للجانب الامريكي والاوروبي واظهارهم حسن النية

اعلن وزير الخارجية الايرانية حسين أمير اللهيان عن اقتراب بلاده من المرحلة النهائية للاتفاق النووي وإن الامر بات متروكا للطرف الأمريكي والاوروبي لإظهار حسن النية.

وقال اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي وفقا لما نقلته ’سبوتنيك’ إننا "نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق خلال محادثات فيينا النووية"،وأضاف: "قدمنا مبادرات إلى الجانب الأميركي عبر المنسق الأوروبي والأمر متروك لهم لإظهار حسن النية في الجانب العملي".. وتابع اللهيان” نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم”.

من جانبه اكد اللهيان في تصريح سابق خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه سيتم التوصل الى اتفاق "جيد وراسخ ومستدام بدعم من جميع أطراف المفاوضات في فيينا، فيما لو تصرف الجانب الأميركي بواقعية".

من جانبه صرح المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس الاثنين إن الاتفاق على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني "ليس وشيكًا وليس مؤكدًا". وأضاف في تصريح صحافي بحسب "سي ان ان " ان "بالواقع ،نستعد بشكل متساو لسيناريوهات مع وبدون عودة متبادلة الى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".وقال برايس إن الولايات المتحدة "مُستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة".