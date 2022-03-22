انطلاق الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ

سيناقش وزراء الخارجية عددُا من القضايا الإفريقية، من بينها الوضع في جمهورية ‫مالي‬ ومنطقة الساحل‬ وبحيرة ‫تشاد

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية" بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وسيتناول الدورة "الأزمة في اليمن والأوضاع في ليبيا والسودان فضلاً عن الصومال وسوريا"

وبحسب ما افادت بوابة الأهرام المصرية، من المقرر أن تركز أعمال الدورة على ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في ‫أفغانستان‬ وتبعاته على كافة المستويات، بالإضافة إلى الوضع في جامو و‫كشمير. وسيناقش وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية، من بينها الوضع في جمهورية ‫مالي‬ ومنطقة الساحل‬ وبحيرة ‫تشاد‬، بالإضافة إلى الوضع في إفريقيا الوسطى، وجمهورية ‫غينيا.‬

وأعرب الأمين اعام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الثلاثاء، عن تضامنها بشدة مع دولة الإمارات والسعودية ضد هجمات الحوثيين التي طالت أهدافا مدنية في كلتا الدولتين.وأكد دعم المنظمة "جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في سوريا".

وأشارت المنظمة إلى أن انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي يشكل النشاط الأبرز الثاني للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.