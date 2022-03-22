الأردن: انطلاق انتخابات مجالس البلديات والمحافظات

تجند لتأمين سيرها وحمايتها 55 ألف رجل أمن، إضافة إلى 140 مراقب دولي و5000 مراقب محلي لمراقبة سير الانتخابات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الأردنيين، صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان،ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الإناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

وبدأت التصويت في مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا تضم 6937 صندوقا، الساعة السابعة صباحا (05,00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء.وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها، وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في أغسطس/آب 2017.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، في تصريحات نقلها تلفزيون "المملكة" الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع، إن الإقبال "يبشر بالخير"، معبرا عن أمله بأن "تكون نسب المشاركة مقنعة".

وتقسم المملكة الى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.ويشارك 140 مراقبا دوليا و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات، فيما أعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وكانت الحكومة الأردنية قد حلت المجالس المحلية في مارس/آذار من العام المنصمر بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي أربع سنوات تمهيدا للانتخابات الجارية.