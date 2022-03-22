تقرير: سوريا تستخدم شركات وهمية للتهرب من العقوبات

كشفت الصحافة البريطانية عن قيام النظام السوري بإنشاء شركات وهمية في محاولة ممنهجة لأعضاء النخبة في نظام الأسد

كشفت الصحافة البريطانية عن قيام النظام السوري بإنشاء شركات وهمية في محاولة ممنهجة لأعضاء النخبة في نظام الرئيس بشار الأسد لتجنب العقوبات، بحسب وثائق رسمية، ذكرت بالتفصيل ما لا يقل عن ثلاث شركات في سوريا تأسست في نفس اليوم للعمل كغطاء قانوني لشراء وإدارة شركات أخرى، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.

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يشير مراقبون إلى أن روسيا تستخدم الشركات الوهمية لتعقيد هيكل ملكية الشركات، مما يزيد من تعقيد دورها داخل النظام ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات بشكل فعال.

وسبق لمحمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد السوري، أن صرح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إن "التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية".

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة ذا غارديان، فإن كل شركة من الشركات الوهمية الجديدة - Trappist و Generous و Super Brandy - مملوكة لشخص على علاقة بالنظام السوري.

وأوضح إيال حامد، بصفته باحث أول في برنامج التطوير القانوني السوري: "[تتبع الشركات الوهمية] هو جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا".

ويخضع أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة ياسر حسين إبراهيم، رئيس المكتب الاقتصادي والمالي للحكومة، لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة الغارديان فإن مالكي الشركتين الأخريين هما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يشترك في ملكية شركة الاتصالات Tele Space مع علي نجيب إبراهيم، الذي يخضع لعقوبات أمريكية أيضًا.

ويشارك إبراهيم أيضًا في ملكية خدمات سند للحماية والأمن جنبًا إلى جنب مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال الرائد لنظام الأسد والذي فرضت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتورطه في تهريب المخدرات.