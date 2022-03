تقرير: سوريا تستخدم شركات وهمية للتهرب من العقوبات

كشفت الصحافة البريطانية عن قيام النظام السوري بإنشاء شركات وهمية في محاولة ممنهجة لأعضاء النخبة في نظام الرئيس بشار الأسد لتجنب العقوبات، بحسب وثائق رسمية، ذكرت بالتفصيل ما لا يقل عن ثلاث شركات في سوريا تأسست في نفس اليوم للعمل كغطاء قانوني لشراء وإدارة شركات أخرى، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .