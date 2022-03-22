الخارجية السعودية: تدعو مجلس الأمن لوضع الحوثي على "قوائم الإرهاب"

وزير الخارجية السعودي "التصعيد العسكري الحوثي يعكس تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام".

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن تطلعه إلى وضع مجلس الأمن جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن "التصعيد العسكري الحوثي يعكس تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام".

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي، في كلمته بالدورة الـ 48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بباكستان.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت نهاية شهر فبراير/شباط المنصرم، على قرار يصنف "مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري"

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الدورة الـ48 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستمر على مدار يومين؛ لبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وتطرح الدورة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والتطورات الهامة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020.