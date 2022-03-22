لقاء ثلاثي بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي في شرم الشيخ

تناول اللقاء التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائى".

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وذلك في مدينة شرم الشيخ، "تناول اللقاء التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائى".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين.

كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الإثنين بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر في وقت سابق، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الستة المنصرمة التي يقوم بها بينيت بزيارة لمصر.