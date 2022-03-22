رئيس الحكومة الاسرائيلية يدين "عملية بئر السبع" ويجري مشاورات أمنية

ادان مسؤولون اسرائيلية عملية الطعن في بئر السبع والتي أسفرت عن مقتل اربعة اسرائيليين

أدان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت عملية الطعن في مدينة بئر السبع والتي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين والتي نفذها مهاجم من قرية حورة البدوية في النقب أفادت تقارير اعلامية عن تعاطفه مع تنظيم داعش وكانت لائحة اتهام سابقة وجهت له ترتبط بولائه لتنظيم داعش.

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان "أبعث تعازي العميقة الى عائلات القتلى في عملية الطعن في بئر السبع وأصلي لشفاء الجرحى". وإضاف "إجريت حاليا تقييما للأوضاع ومشاورات مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة بعد العملية، المواطنون الذين أطلقوا النيران عليه أبدوا شجاعة ومنعوا وقوع المزيد من الضحايا".

من جانبه أدان الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ العملية وقال عبر تغريدة "القلب ممزق ويؤلم النفس أن تدفع أرواح بريئة الثمن الدامي من العداء والكراهية" وأوضح إن "الارهاب لن يخضعنا ولن يقوض حقنا بالحياة على إرضنا" وإضاف هرتسوغ "سوية مع الشعب الاسرائيلي أبعث الى تعازي الحارة الى العائلات الثكلى، أنا واثق من ان القوات الامنية ستعمل بتصميم وبكل مسؤولين ومحاسبة المسؤولين "

من جانبه ادان وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد على عملية الطعن وقال :"ابعث تعازي الى العائلات التي فقدت أعزائها في الهجوم المروع في بئر السبع" واضاف "اتمنى الشفاء للمصابين، كل من سيحاول المساس بالمواطنين الابرياء، يجب التذكير ان دولة اسرائيل ستصل الى المذنبين وستقوم بمحاسبتهم".