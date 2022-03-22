ما هي أهم المواضيع التي ناقشتها القمة الاسرائيلية الاماراتية في شرم الشيخ؟

تصدر الموضوع الايراني الجزء الاكبر من مناقشات القمة بمشاركة زعماء اسرائيل ومصر والامارات

أفاد موقع "واينت" الاخباري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة نفتالي بينيت بحثوا خلال القمة الثلاثية في شرم الشيخ التعاون بين البلدين في سلسلة من المواضيع، بما يشمل القضايا الأمنية والامكانية لحماية إقليمية أمام تهديدات الطائرات المسيرة، الصواريخ والتهديدات الاخرى، وذكر التقرير أن نفتالي بينيت عرض رؤيته بخصوص الحماية الاقليمية الجوية بكل المقاييس بما يشمل نظام ليزر يقوم الجهاز الأمني على تطويره.

بالاضافة إلى الشرق الأوسط، ناقش الثلاثة أيضا الحرب في روسيا وأوكرانيا، وأطلع بينيت نظراءه على جهود الوساطة التي يقوم بها بالملف الاوكراني وتبادل الثلاثة وجهات النظر، حيث انه للحرب يوجد تأثيرات اقليمية مختلفة، على سبيل المثال، التأثير على أسعار الطاقة والقمح.

جزء مركزي في المشاورات تناول الموضوع الايراني وقضية الحرس الثوري الايراني، حيث أن استراتيجية بينيت تستند على امكانية العودة للاتفاق النووي إو عدم العودة الى الاتفاق. على الرغم من الاتفاق يشمل وقف لفترة لتخصيب اليورانيوم، لكنه لا يحمي من عدوانية ايران وجوانب اخرى للبرنامج النووي. لذلك،فإن موقف بينيت أنه من المفضل أن لا يكون اتفاق، ومن المفضل خلق تحالف اقليمي يواجه ايران بكل أبعادها.

بخصوص الحرس الثوري، عبر كل قائد عن موقفه حيال الموضوع، بما يرتبط بنية ادارة بايدن الغاء الادارة السابقة بازالة الحرس الثوري من قائمة الارهاب الامريكية. ويشار الى أن اسرائيل ترى بالحرس الثوري بأنه المنظمة الارهابية الأكبر والأكثر فعالية في العالم. كما تحدث القادة الثلاثة عن القضية السورية وزيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات.