قائد الشرطة الاسرائيلية: ضاعفنا جهوزيتنا بعد عملية بئر السبع

الشرطة الاسرائيلية ضاعفت جهوزيتها خشية تنفيذ عمليات تقليد لهذه العملية

صرح القائد العام للشرطة الاسرائيلية يعكوف شبتاي في تصريح صحافي من موقع العملية التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين "الحديث يدور عن حملة قتل شنيعة لمخرب معروف للأجهزة الامنية، هذا الارهابي الشنيع نفذ حملة قتل شملت دهس وطعن" وأضاف شبتاي "لم نواجه منذ مدة طويلة حملة قتل في هذا الحجم".

وأضاف القائد العام للشرطة الإسرائيلية بأنه "في أعقاب العملية ضاعفنا جهوزيتنا على المستوى القطري خشية تنفيذ عمليات تقليد لهذه العملية، حملة القتل استمرت 8 دقائق، ووصلت الشرطة الى موقع العملية بعد 4 دقائق من النداء الأول" وقال إن المواطنين الذين قاموا بتحييد المنفذ "أظهروا يقظة وقضوا على المخرب".

وخلال اجابته لسؤال القناة الاسرائيلية "13" حول تحريك القوات الشرطية الى مناطق أخرى وإن كان لهذا الامر علاقة بالعملية قال "من الناحية العملية هذا صحيح، تم تعزيز منطقة الجنوب ومضاعفة القوات الشرطية، في الماضي تواجدت هنا قوات احتياط، وايضا الوحدة التكتيكية تواجدت هنا وتوجد قوات متنقلة في كل أنحاء البلاد، لم تكن لدينا معلومات استخباراتية مسبقة عن العملية".

وفي وقت سابق اليوم قتل اربعة اسرائيليين في عملية طعن بينهم سيدة عمرها 50 عاما أعلن عن وفاتها فورا، وبعد اعلن عن وفاة سيدة 40 عاما ورجل 60 عاما في المستشفى جراء طعنهم، في حين توفي راكب دراجة بعد دهسه من المهاجم.