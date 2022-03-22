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إسرائيل:الاحزاب العربية في الائتلاف والمعارضة تدين عملية بئر السبع

i24news

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صورة من موقع العملية في بئر السبع
Photo by Flash90صورة من موقع العملية في بئر السبع

العملية في بئر السبع اسفرت عن مقتل اربعة اسرائيليين نفذها مهاجم ينتمي الى تنظيم داعش

ادانت الأحزاب العربية في الائتلاف والمعارضة عملية الطعن في بئر السبع بشدة، والذي ادانه ايضا وزراء ونواب من كافة الاحزاب السياسية، وأسفرت العملية عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة اثنبن أحدهما بصورة متوسطة والثاني بصورة خطيرة . 

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القائمة المشتركة قالت في بيان إنها ترفض بصورة قاطعة العملية في بئر السبع"ونعارض بشدة أي مساس بالمواطنين الأبرياء، نأسف على القتل ونشارك العائلات الثكلي بحزنهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. من أجل النضال العادل ضد التمييز في النقب، يجب عدم اللجوء الى هذه الافعال، القائمة المشتركة طالبت وتواصل المطالبة بنضال سياسي وجماهيري غير عنيف. يجب أن لا ندع عملية نفذها شخص وحيد أن تقودنا الى حملة تحريض ضد العرب عموما وضد المجتمع العربي البدوي في النقب على وجه الخصوص". 

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة قال في تغريدة "قرأت بصدمة عن الحدث القاتل في بئر السبع، العنف هو ليس طريقنا ويجب علينا ادانته بشدة، قلبي مع عائلات القتلى في هذا الوقت الصعب، وابعث تمنياتي بالشفاء للجرحى". 

القائمة الموحدة أدانت هي الاخرى العملية وقال " ندين الاعتداء الاجرامي في بئر السبع، ونبعث تعازينا إلى عائلات القتلى ونتمنى الشفاء السريع والتام للجرحى، المواطنون العرب يحافظون على القانون ويدينون أي شخص يستخدم العنف ضد المواطنين الآخرين". وأضافت أن "القائمة الموحدة تطالب المواطنين الحفاظ على نسيج الحياة المشترك والحساس، وإظهار المسؤولية ودفع حوار متسامح في هذه الساعة الصعبة". 

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إن "عملية الطعن في بئر السبع قاسية وصعبة من قبل مخرب حقير ، وكان من الأفضل أن لا يطلق سراحه من السجن عام 2019، لن نرتاح حتى نقضي على الإرهاب القومي، سنلاحق ونسلم المخربين اينما كانوا. ابعث باسمي وباسم وزارة الأمن الداخلي تعازي الى عائلات القتلى في العملية".  

 