تقرير: وزير الخارجية الامريكية يزور اسرائيل والسلطة الفلسطينية الاسبوع القادم

تأتي الزيارة على ضوء المخاوف الاسرائيلية من وقوع تصعيد خلال شهر رمضان وابرام اتفاق نووي مع ايران

أفادت موقع "واينت" الاخباري ان وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن يزور الاسبوع القادم إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع تصعيد في شهر رمضان.

وبحسب الموقع فإن الزيارة تأتي على ضوء المخاوف الاسرائيلية من العودة الى الاتفاق النووي مع ايران واخراج الحرس الثوري الايراني من القائمة التنظيمات الارهابية الامريكية. اضافة لذلك من المتوقع ان يناقش الطرفان الحرب في أإوكرانيا، ومن المتوقع ان يجتمع خلال زيارته مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

الصحافي الاسرائيلي باراك رافيد أشار في تغريدة الى ان زيارة بلينكن الى السعودية ودولة الامارات الغيب واستبدلت بزيارة الى المغرب والجزائر، وذلك بعد زيارة اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما إفادت به ثلاثة مصادر مطلعة على موضوع الزيارة.

ويشار الى أن الخارجية السعودية كانت نفت في بيان سابق التقارير عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن الى السعودية قريبا.