واشنطن: "الأمر يعود لإيران لاتخاذ قرارات صعبة لإتمام الاتفاق النووي"

قال نيد برايس، إنه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة"

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال نيد برايس، إنه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة"، مضيفا "هناك عدد من المسائل الصعبة التي نحاول ايجاد حلول لها"، مشيرا إلى أن "اتفاقا من هذا النوع ليس وشيكا ولا مؤكدا، ولهذا السبب بالتحديد نحن نتحضر خلال العام لأي احتمال طارىء".

وأضاف برايس دون إعطاء مزيد من التفاصيل إن "واشنطن تناقش منذ فترة طويلة بدائل مع شركائها في الشرق الأوسط وأوروبا"، مؤكدا "التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، سواء باتفاق مع طهران أو من دونه".