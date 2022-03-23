بعد عملية بئر السبع: الاجهزة الامنية الاسرائيلية ترفع جهوزيتها الى الحد الأقصى

مخاوف متزايدة من وقوع تصعيد أمني في إسرائيل قبل شهر رمضان وذلك بعد تزايد عمليات الطعن مؤخرا

في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل أمس، رفعت الشرطة الإسرائيلية جهوزيتها في كل أنحاء اليلاد بسبب مخاوف من تصعيد أمني قبل شهر رمضان ومرور عام على الاشتباكات التي وقعت في المدن المختلطة في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية قال :"نقدر أن إرهاب السكاكين يعود، الإرهاب يرفع رأسه"، ويشار الى ان سبعة عمليات طعن وقعت منذ بداية هذا الشهر والتي اصيب خلالها ثلاثة مواطنين وثمانية عناصر شرطة إسرائيلية.

وصرح القائد العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي امس خلال تواجده في موقع العملية ببئر السبع بأنه "في أعقاب العملية ضاعفنا جهوزيتنا على المستوى القطري خشية تنفيذ عمليات تقليد لهذه العملية".

ويشار إلى أن المخاوف التي سادت بين رجال الشرطة الاسرائيلية والأجهزة الامنية بعد عمليات الطعن التي وقعت في مدينة القدس مؤخرا، تجسدت في العملية أمس في بئر السبع والتي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين.

وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف صرح أمس وقال :"هذه عملية طعن قاسية وصعبة، نفذها مخرب حقير كان من الأفضل أن لا يتم إطلاق سراحة من السجن عام 2019، لن نرتاح حتى نقضي على الإرهاب القومي، ونلاحق المخربين أينما كانوا". وتتخوف الشرطة الإسرائيلية من تأثر فلسطينيين بدون اي انتماء تنظيمي من الأجواء والتحريض الديني وأن يقرروا تنفيذ عمليات.

وـأفادت الصحيفة انه من طلب من قوات الجيش الاسرائيلية أن تزيد من جهوزيتها، لكن لم يتم الطلب رفع الجهوزية اكثر من ذلك، ولم تجري تقييمات امنية في إعقاب العملية امس.