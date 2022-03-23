إسرائيل: الاصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتتجاوز الـ 13 ألف

مؤشر انتشار الفيروس في اسرائيل يواصل الارتفاع ويسجل 1.39

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن ان الاصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز الـ13 ألف وبلغت 13,384 اصابة جديدة، والتي جاءت بعد إجراء نحو 77 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 17.2%.

وبحسب المعطيات الجديدة ارتفعت الاصابات النشطة في إسرائيل الى 64,271 من بينهم 300 مريض توصف حالتهم بأنها خطيرة من بينهم 119 مريض يرتبطون بأجهزة التنفس، ويشار الى انه تم اليوم تسجيل 133 اصابة خطيرة جديدة بالفيروس.

فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 10,449 حالة وفاة، بينما مؤشر ارتفاع الاصابات يواصل الارتفاع وبلغ حتى الآن 1.39، وبحسب المعطيات فإنه حتى الان تلقى 4,471,869 إسرائيلي الجرعة الثالثة من التطعيم، في حين تلقى 742,743 الجرعة الرابعة.