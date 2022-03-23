تقرير: تأجيل زيارة وزير الامن الاسرائيلي للهند بسبب زيارة بينيت

الصحيفة قالت ان هناك غضب في وزارة الامن بعد تعيين زيارة بينيت قبل ثلاثة ايام من زيار غانتس

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه هناك غضبا في وزارة الامن الاسرائيلي بسبب تأجيل زيارة وزير الأمن بيني غانتس الى الهند والتي كانت مقررة في 5 نيسان/ابريل، وذلك بسبب دعوة رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الى زيارة الهند، والتي تأتي قبل ثلاثة أيام من موعد زيارة غانتس، الامر الذي لن يتيح للهند الاستعداد لزيارة غانتس بسبب الفارق الزمني البسيط بين الزيارتين .

ويشار الى أن علاقات غانتس مع شركاءه في الائتلاف الحكومي، من بينهم بينيت شهدت تقلبات خلال الأشهر التسعة الاخيرة داخل الحكومة، وكانت المواجهة العلنية بين الجانبين بعد مقاطعة غانتس التصويت على القوانين الائتلافية الى أن تم الاتفاق على قانون رواتب التقاعد لضباط الجيش الاسرائيلي ، حيث تم المصادقة على القانون بالكنيست في النهاية.

ويشار الى انه خلال نهاية الاسبوع الماضي نشر مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت انه تمت دعوته لزيارة الهند بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس العلاقات بين إسرائيل والهند.