الخارجية الإيرانية: "دول المنطقة هي المستفيدة الرئيسية من تحسين العلاقات مع السعودية"

قال سعيد خطيب زاده، إن "دول المنطقة هي المستفيدة الرئيسية من تحسين علاقاتها مع السعودية"

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أكد أن تحسين العلاقات بين طهران والرياض يصب في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن "دول المنطقة هي المستفيدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية".

وقال سعيد خطيب زاده، إن "دول المنطقة هي المستفيدة الرئيسية من تحسين علاقاتها مع السعودية"، مؤكدا أن "السعودية هي الدولة المضيفة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية أثرت القضايا السياسية بين البلدين على أنشطة بعثتنا لدى منظمة التعاون الإسلامي، وبسبب عدم تعاون الدولة المضيفة لم تتمكن إيران من المشاركة المنتظمة في اجتماعات هذه المنظمة".

وأضاف سعيد خطيب زاده ،في تصريح له على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، أن "استئناف عمل بعثة إيران في المنظمة تطور إيجابي"، وقال "الأرضية متوفرة لزيادة التفاعل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، ونأمل أن يصب تحسين العلاقات الإيرانية السعودية في مصلحة البلدين ودول المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران تتوقع من أعضاء المنظمة الالتزام بالمثل العليا للعالم الإسلامي، ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إيران تؤمن بالتقارب والاجتماع بين أعضاء هذه المنظمة والالتزام بالقيم السامية للعالم الإسلامي"، مردفا أن طهران "عقدت العزم على أن تكون الصوت المرفوع القوي والمستقل للعالم الإسلامي".

يشار إلى أن إيران كانت قد دعت السعودية إلى فتح القنصليات وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.