البرهان :"الزيارات المتبادلة بين اسرائيل والسودان ليست سرية وهي لأغراض استخباراتية"

رئيس مجلس السيادة السوداني يقول انه "تجرأ وكسر لاءات قمة الخرطوم الثلاثة لمصلحة بلده"

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن العلاقات بين بلاده وإسرائيل لم تصل الى مرحلة التطبيع بعد، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين ليست سرية، لكنها لا تعدو عن كونها زيارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وإقر البرهان في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" خلال زيارته الى السعودية بأنه كسر "طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاثة والتي حظرت اية علاقة مع إسرائيل في عام 1967، وقال إنه قام بذلك من أجل مصلحة بلاده على خلفية متغيرات الأزمان ما بين الماضي واليوم" وشدد على أن مصلحة السودان اليوم واضحة للجميع وتهدف لخدمة مستقبل الشعب السوداني.

ورفض البرهان "توصيف الزيارات المتبادلة بين السودان واسرائيل بأنها زيارات سرية، معتبرا انها لا تعدو زيارات تهدف الى تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية وهي ليست بحاجة إلى إعلان أو إخفاء".

من جانب آخر إعرب عن إدانته لهجمات الحوثيين المتكررة على السعودية والتي قال إنها "تتجاوز زعزعة أمن المملكة واستقرارها لتشمل كل المنطقة"، كما كشف خلال المقابلة عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة سيعمل السودان على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعابها قريبا.