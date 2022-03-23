سلاح الجو الاسرائيلي يستلم "منظومة ندى السماء" التي تحذر من تهديدات جوية متقدمة

هذه المنظومة سيتم نصبها في الشمال وستعمل على رصد التهديدات من الجانب الايراني

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن سلاح الجو الإسرائيلي تسلم أمس منظومة الانذار الجوي "ندى السماء" خلال احتفال في وزارة الأمن الأسرائيلية، وحاليا بدأ الجهاز مهامه العملياتية، ويوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه منظومة إنذار جوية من ألأكبر في العالم وسيتم استخدامها للرصد والتحذير من تهديدات جوية متقدمة، مثل صواريخ كروز وطائرات مسيرة ايرانية.

بالون الرصد التابع للمنظومة سيحلق على ارتفاع كبير، وسيتيح قدرة رادار والكشف خلال نطاقات كبيرة ، ومن اتجاهات مختلفة، وحدة "ندى السماء" التي اقيمت بغرض تشغيل المنظومة مسؤولة عن استكمال الصورة العملياتية لسلاح الجو الاسرائيلي أمام التهديدات على الحدود الشمالية، بصورة مماثلة للبالون الذي وضع في جنوب البلاد.

هذه المنظومة هي نتاج تعاون بين إدارة "حوماة" والوكالة الأمريكية للحماية من الصواريخ (MDA)، واقيمت المنصة الهوائية من قبل شركة TCOM الامريكية، ونظام الرادار طور من قبل الصناعات الجوية الاسرائيلية بواسطة وحدة "التا".