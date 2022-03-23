الحرس الثوري الإيراني: "على إسرائيل انتظار ضرباتنا الصاروخية إذا أقدمت على أي عمل جديد ضد بلادنا"

سلامي:"من الآن وصاعداً، لن نكتفي بتشييع قتلانا بل ستتذوقون طعم صواريخنا إذا كررتهم أعمالكم الشريرة ضد إيران"

أطلق القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، موجة من التهديدات الجديدة ضد إسرائيل بذريعة قصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، وقال: "نحن بكامل الجاهزية لرد أي اعتداء ضد إيران، ولا نشيع ضحايانا فقط بل ننتقم لهم أيضا وبشكل مباشر".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن سلامي قوله مخاطبا إسرائيل: "من الآن وصاعداً، لن نكتفي بتشييع قتلانا بل ستتذوقون طعم صواريخنا إذا كررتهم أعمالكم الشريرة ضد إيران "وتابع "على إسرائيل انتظار ضرباتنا الصاروخية إذا أقدمت على أي عمل جديد ضد بلادنا".

واعترف قائد الحرس الثوري الإيراني بمقتل عدد من عناصره في سوريا بقصف إسرائيلي، قائلا: "يجب على الإسرائيليين أن يكونوا حذرين هذه المرة، وهذه رسالة جادة وحقيقية إن كرروا فعلتهم، فسيتعين عليهم مرة أخرى تجربة الهجوم الصاروخي الأخير، فضلاً عن تحمل المذاق المر لضربات الصواريخ الإيرانية"، في إشارة إلى قصف محافظة أربيل شمالي العراق.

وكان الحرس الثوري، قد أعلن فيوقت سابق من مارس/آذار الجاري، عن مقتل اثنين من ضباطه جراء ضربة قيل إن المقاتلات الإسرائيلية وجهتها لمواقع قرب العاصمة السورية دمشق.

وقبل أسبوعين، أعلنت إيران قصف أربيل بذريعة وجود مقر للموساد الإسرائيلي، فيما نفت السلطات العراقية هذه المزاعم واستدعت سفير طهران لدى بغداد إيرج مسجدي وسلمته مذكرة احتجاج.